شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشيد بتنظيم المصريين فى الخارج وقفات احتفالا بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الدور الوطنى للجاليات المصرية بالخارج، مشيدة بإعلان عدد من الجاليات فى أوروبا والولايات المتحدة عن تنظيم لوقفات اليوم وغدا، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة ومن أجل دعم القوات المسلحة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى تثمين القيادة السياسية لدور المصريين بالخارج الذين يدعمون الدولة، ليس فقط فى المجالات الاقتصادية والسياحية ولكن أيضا دورهم الوطنى لمساندة الدولة فى القضايا الإقليمية والدولية فى ظل التحديات والظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة حريصة على ربط المواطنين بالخارج بوطنهم واطلاعهم على كافة المستجدات عبر التواصل المباشر أو عبر صفحاتها الرسمية، وكذا إمدادهم بالمواد الإعلامية التى تمكنهم من نشر الموقف المصرى مثلما حدث مع فيلم "النيل حياتنا"، والذى قامت الوزارة بإنتاجه ليصل الصوت المصرى إلى العالم بمختلف اللغات الجاليات المصرية فى الخارج.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية التكاتف والترابط بين أعضاء الجالية المصرية وهو ما ظهر خلال الوقفة الرمزية التى نظمتها الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية فى واشنطن أمام البيت الأبيض مارس الماضي، للتعبير عن حق مصر فى مياه النيل، مشيرة إلى أن مشاهد المصريين وهم يرفعون العلم المصرى أمام المنظمات الدولية أو عند سفاراتنا بالخارج مرددين "تحيا مصر"، هو رسالة تصل إلى الجميع فى الداخل والخارج، معبرة عن قوة الشعب المصرى والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم السياسية.