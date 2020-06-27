شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجيزة يواصل تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، المشاركة تأمين حملات الإزالة التى تشنها محافظة الجيزة، للعقارات المخالفة، بمناطق الهرم، والحوامدية، والبدرشين، وأبو النمرس، حيث أسفرت الحملات التى تم شنها فى الاونة الأخيرة، عن إزالة عشرات الأبراج والعقارات المخالفة، بالإضافة إلى طوابق تم بنائها بالمخالفة لتصريح البناء ببعض الأبراج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات:

- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

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- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى: - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.