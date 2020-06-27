شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد مصر تواصل فتح أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة الظهر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مساجد مصر فتح أبوابها أمام المصلين في أول أيام تنفيذ قرار فتح دور العبادة، حيث أدى عدد كبير من المصلين في مصر صلاة الظهر اليوم داخل المساجد بعد نحو 100 يوم من قرار الغلق بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، ورصدت عدسة ”الخليج 365”، فرحة وسعادة المصلين في مسجد أسد بن الفرات بعودتهم إلى المساجد، مؤكدين التزامهم بكل الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، مثل ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد والوضوء في المنزل وإحضار المصلى الشخصى والالتزام بعلامات التباعد.

وفى سياق متصل علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على عودة فتح المساجد وأداء أول صلاة بها بعد نحو 100 يوم من غلقها قائلاً: "سعيد بوعى المصلين وجهد العاملين بالأوقاف"، مؤكدًا أن فتح المساجد سيسهم في رفع الوعى العام بأهمية الإجراءات الوقائية"

وتابع وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم :"لا تطلبوا طاعة الله فى العبادة بمعصيته فى أذى الآخرين التزموا الإجراءات الوقائية يسلم لكم أمر دينكم ودنياكم"

وقال جمعة، إنه مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى :"ولا تبخسوا الناس أشياءهم"، فإننى وللإنصاف أحيي الهمة التي يعمل بها رجال الأوقاف استعدادا لفتح المساجد وأشهد أن هناك رجالا كثيرين منهم يعملون بقلوبهم قبل أيديهم ابتغاء مرضاة الله ، فرحين بعمارة بيوته سبحانه و تهيئتها للركع السجود، مضيفا:"هكذا أرى عملهم ، والله من وراء القصد، وهو حسبنا وحسيبهم وكافينا وكافيهم، ونسأله الرضا والقبول، وألا يحرمنا بيوته وألا يرينا غلقها مرة أخرى"



احد المصليين بالمسجد



ارتداء الكمامات اثناء الصلاة



ارتداء الكمامة



اقامة الصلاة



الالتزام بالتباعد الاجتماعى



الامام



التباعد الاجتماعى



التزام بالتباعد الاجتماعى



الحفاظ على التباعد الاجتماعى



الصلاة بمسجد أسد بن الفرات



المصليين بالمسجد

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المصليين



امام المسجد اثناء الصلاة



اول صلاة ظهر



ختام الصلاة



ركوع



سجود وخشوع



شعائر الصلاة



صلاة الظهر بمسجد أسد بن الفرات



صلاة الظهر بعد انتهاء فترة الغلق



صلاة الظهر



فتح المساجد بعد الغاء قرار الغلق



فتح المساجد بعد الغاء قرارالغلق



فتح المساجد



فتح المسجد