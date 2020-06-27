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مساجد مصر تواصل فتح أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة الظهر .. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مساجد مصر فتح أبوابها أمام المصلين في أول أيام تنفيذ قرار فتح دور العبادة، حيث أدى عدد كبير من المصلين في مصر صلاة الظهر اليوم داخل المساجد بعد نحو 100 يوم من قرار الغلق بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ، ورصدت عدسة ”الخليج 365”، فرحة وسعادة المصلين في مسجد أسد بن الفرات بعودتهم إلى المساجد، مؤكدين التزامهم بكل الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، مثل ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد والوضوء في المنزل وإحضار المصلى الشخصى والالتزام بعلامات التباعد.

وفى سياق متصل علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على عودة فتح المساجد وأداء أول صلاة بها بعد نحو 100 يوم من غلقها قائلاً: "سعيد بوعى المصلين وجهد العاملين بالأوقاف"، مؤكدًا أن فتح المساجد سيسهم في رفع الوعى العام بأهمية الإجراءات الوقائية"

وتابع وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم :"لا تطلبوا طاعة الله فى العبادة بمعصيته فى أذى الآخرين التزموا الإجراءات الوقائية يسلم لكم أمر دينكم ودنياكم"

وقال جمعة، إنه مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى :"ولا تبخسوا الناس أشياءهم"، فإننى وللإنصاف أحيي الهمة التي يعمل بها رجال الأوقاف استعدادا لفتح المساجد وأشهد أن هناك رجالا كثيرين منهم يعملون بقلوبهم قبل أيديهم ابتغاء مرضاة الله ، فرحين بعمارة بيوته سبحانه و تهيئتها للركع السجود، مضيفا:"هكذا أرى عملهم ، والله من وراء القصد، وهو حسبنا وحسيبهم وكافينا وكافيهم، ونسأله الرضا والقبول، وألا يحرمنا بيوته وألا يرينا غلقها مرة أخرى"

احد المصليين بالمسجد
احد المصليين بالمسجد

 

ارتداء الكمامات اثناء الصلاة
ارتداء الكمامات اثناء الصلاة

 

ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

 

اقامة الصلاة
اقامة الصلاة

 

الالتزام بالتباعد الاجتماعى
الالتزام بالتباعد الاجتماعى

 

الامام
الامام

 

التباعد الاجتماعى
التباعد الاجتماعى

 

التزام بالتباعد الاجتماعى
التزام بالتباعد الاجتماعى

 

الحفاظ على التباعد الاجتماعى
الحفاظ على التباعد الاجتماعى

 

الصلاة بمسجد أسد بن الفرات
الصلاة بمسجد أسد بن الفرات

 

المصليين بالمسجد
المصليين بالمسجد

 

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المصليين
المصليين

 

امام المسجد اثناء الصلاة
امام المسجد اثناء الصلاة

 

اول صلاة ظهر
اول صلاة ظهر

 

ختام الصلاة
ختام الصلاة

 

ركوع
ركوع

 

سجود وخشوع
سجود وخشوع

 

شعائر الصلاة
شعائر الصلاة

 

صلاة الظهر بمسجد أسد بن الفرات
صلاة الظهر بمسجد أسد بن الفرات

 

صلاة الظهر بعد انتهاء فترة الغلق
صلاة الظهر بعد انتهاء فترة الغلق

 

صلاة الظهر
صلاة الظهر

 

فتح المساجد بعد الغاء قرار الغلق
فتح المساجد بعد الغاء قرار الغلق

 

فتح المساجد بعد الغاء قرارالغلق
فتح المساجد بعد الغاء قرارالغلق

 

فتح المساجد
فتح المساجد

 

فتح المسجد
فتح المسجد

 

مسجد أسد بن الفرات
مسجد أسد بن الفرات

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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