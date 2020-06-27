شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والمراكز التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا والتى تشمل إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارًا من اليوم بطاقة 25% مع منع الشيشة ووضع مساحة المكان في الاعتبار وعدم السماح بأى إشغال للطريق وتنفيذ الغلق الفورى للمخالف.

كما شدد عبد العال، على متابعة غلق المحال والمولات فى التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات والمراكز التعليمية "السناتر" وعودة عمل وسائل النقل العام حتى منتصف الليل.

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وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة ألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب والنوادى الصحية الواقعة خارج مراكز الشباب عن 25 % من الطاقة الإستيعابية.

كان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كتابًا دوريًا كلف فيه رؤساء الأحياء والمديرين بديوان عام المحافظة بتنظيم سير العمل بما لا يخل به داخل الإدارات التابعة لهم طبقًا للاحتياج مع استمرار خفض العاملين من الحالات المستثناة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 كالحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ورعاية طفل أقل من 12عاماً للحفاظ على صحة وسلامة العاملين ولعدم انتشار الفيروس على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من غدٍ الأحد ولحين صدور تعليمات جديدة.

جاء القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بقيام السلطة المختصة بتنظيم العمل بالجهة التابعة لها ووضع قواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام ويراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.