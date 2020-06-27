شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يوافق على إعادة تسمية المحاكم الابتدائية بأسمائها القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة العدل، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي، وافق على طلب المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالعودة إلى أسماء المحاكم الابتدائية المنشأة والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2015 طبقاً لما ورد في هذا القانون، لتكون محكمة جنوب بنها الابتدائية بدلاً من محكمة شبرا الخيمة، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بدلاً من محكمة 6 أكتوبر، ومحكمة شرق طنطا الكلية بدلاً من محكمة المحلة الكبرى، وغيرها من المحاكم التي شملها القانون سواء المستحدثة أو المعدل اختصاصاتها.

وأضافت أنه تم إخطار قطاعات وزارة العدل المعنية لتفعيل الأسماء القانونية للمحاكم الابتدائية على ضوء ما جاء في القانون رقم 93 لسنة 2015 وموافقة مجلس الوزراء على ذلك.