شكرا لقرائتكم خبر عن لارتفاع نسب إصابة بكورونا.. تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية إلى منتصف يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، السبت، تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة، في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، السبت، أنه ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة ومتوسطة وخفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

وأقرت اللجنة أنه في حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.

وأكدت الكنيسة في بيان لها عقب الاجتماع أنه وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا)، وحيث أنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، تقرر تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف.

وأشار البيان إلى أنه وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد عن ٢٥ فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية.

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