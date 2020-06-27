شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم دعمًا نفسيًا وحملات توعية من كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء بتوفير الدعم النفسي للمصابين والتوعية بطرق العزل والوقاية للمخالطين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، تكليف إبراهيم عبدالله جمعة، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، بمتابعة حالات الشفاء لمرضى فيروس كورونا لتقديم الدعم النفسي لهم، مع استمرار التوعية والتثقيف الصحي بطرق العزل للمشتبه فيهم والمخالطين والوقاية للأشخاص المشتبه في إصابتهم.

من جانبه، أعلن إبراهيم عبدالله جمعة، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، أنه تتم متابعة حالات الشفاء لمرضى الفيروس لتقديم الدعم النفسي لهم والمخالطين، والتأكيد على توزيع الحقائب الطبية والأدوية على المخالطين للحالات الإيجابية، مشيرًا إلى بدء تقديم الدعم النفسي لهم ولمخالطيهم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، أن إدارة التثقيف والإعلام الصحي مستمرة في حملات التوعية بخصوص فيروس كورونا والحث على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى تكثيف التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية، علاوة على نشر تعليمات وزارة الصحة والإجراءات الوقائية والاحترازية وجهود الدولة في هذا الشأن، وتوضيح طرق وإجراءات العزل المنزلي، وكذا تطبيق «صحة مصر» الصادر من وزارة الصحة حول كيفية التعامل وكل تعليمات العزل المنزلي والمتابعة وتفاصيل خطة التعايش مع الفيروس التي تطبقها الدولة، والالتزام بتطبيق التعليمات وتنفيذ كل الإجراءات بالبقاء في المنزل لحماية النفس والأهل وكافة المحيطين من العدوى وانتقال الفيروس، وأنه في حالات الخروج الضرورية يجب ارتداء الماسك الوقائي والحفاظ على التباعد، مع مراعاة النظافة العامة بالمطهرات والماء والصابون وتناول الأغذية المقوية للمناعة والتغذية الصحية السليمة.