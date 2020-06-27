محافظ القليوبية يؤدي صلاة الظهر بأحد مساجد شبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ⁦أدى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة ظهر السبت، بمسجد الرحمن بحي شرق شبرا الخيمة، للتأكيد على جاهزية واستعداد بيوت الله لاستقبال المصلين. واطلع المحافظ على علامات التباعد والإجراءات الاحترازية للمصلين، وكذا تعقيم المسجد وانضباط أداء الشعائر به، متوجها بالتهنئة للمصلين بفتح المساجد مرة أخرى لأداء الصلوات، مؤكدا على ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين ضمانا لسلامتهم. محافظ القليوبية يؤدي صلاة الظهر محافظ القليوبية يؤدي صلاة الظهر محافظ القليوبية يؤدي صلاة الظهر الوضع في مصر

اصابات Advertisements 62,755

تعافي 16,737

وفيات 2,620

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