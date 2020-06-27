شكرا لقرائتكم خبر عن انهالت عليهما الأتربة.. مصرع عاملين أثناء التنقيب عن الآثار في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري نيابة بيلا تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع عاملين بإحدى قرى بيلا لانهيار الأتربة والأنقاض عليهما أثناء حفرهما بقطعة أرض لأعماق كبيرة بحثا عن الآثار.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالسلام البنا، مأمور مركز شرطة بيلا، من أهالي إحدى القرى التابعة لمركز بيلا، بسقوط شخصين داخل حفرة عميقة وانهيارها عليهما، في إحدى الأراضي الزراعية بالقرية.

وانتقل المقدم أحمد عادل قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونوه، لمكان البلاغ، وتبين قيام كل من «م.ع- 30 سنة – عامل- مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز بيلا»، و«ا.م. 35 سنة – عامل- مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى بالغربية»، بالتنقيب عن الآثار في أرض زراعية ملك «ر.ا- 54 سنة – فلاح- مقيم بإحدى قرى مركز بيلا»، والحفر بأعماق كبيرة، وانهارت عليهما الحفرة وأنقاض الحفر، ما أسفر عن مصرعهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وألقى رجال مباحث مركز شرطة بيلا القبض على مالك الأرض، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.