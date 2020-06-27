شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سيدة عمرها 80 سنة.. تعافي وخروج 77 حالة شفاء جديدة من مستشفيات عزل الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، خروج ٧٧ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٧١٦ حالة بالمحافظة حتى الآن.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، السبت، أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، لافتا إلى أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.