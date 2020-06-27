شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت إلى 8 وفيات.. شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة لحالة من مدينة نخل بوسط سيناء نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى نخل المركزي.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، السبت، أنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في المقابر بمعرفة أدارة الطب الوقائي وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.

أشار شوكة، إلي أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الثامنة في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفيت من قبل ٦ حالات من مدينة العريش، وحالة من مدينة الشيخ زويد نتيجة الإصابة بالفيروس.

ولفت شوكة إلى أن إجمالي الحالات المشتبه فيها علي مستوي المحافظة بلغ 161 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، ووردت نتائج جميع العينات، والتي تفيد سلبية 42 حالة وايجابية 36 حالة أخرى وهناك 15 حالة مازالت تحت البحث، بجانب عزل 68 حالة منزليًا بدون أخذ عينات "شفاء 38 حالة- 30 حالة تحت العزل".

وأشار شوكة إلى وفاة 7 حالات من قبل " 6 حالات من العريش وحالة من الشيخ زويد" من الحالات الايجابية وشفاء 10 حالات وحجز 4 حالات بمستشفى العريش العام و3 حالات بمستشفى بئر العبد المركزي وعزل 11 حالة منزليًا.

Advertisements