شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تراقب تطبيق التباعد ونسبة الـ٢٥% بمقاهي ومطاعم الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، السبت، متابعة تطبيق إجراءات التباعد ونسبة 25% بالكافيهات والمطاعم، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل الجزئي لاستقبال الرواد والاحتفاظ بمسافة ٢م بين الطاولات.

وصرح اللواء جمال رشاد، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأنه تم أخذ إقرارات كتابية على مديري المنشآت بتنفيذ الضوابط والإجراءات الاحترازية، وذلك في ضوء التعليمات المشددة التي أصدرها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لكل الأجهزة التنفيذية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وحفاظا على الصحة العامة.

وأشار «رشاد»، في بيان، إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قامت بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لبعض المنشآت المتوقع زيادة نسبة الإقبال بها، اليوم السبت، والتأكد من استخدام ٢٥% من طاولات ومقاعد المنشأة وكذلك الحفاظ على مسافة ٢م بين كل طاولة وأخرى.

وشدد «رشاد» على ضرورة الالتزام بنسبة ٢٥% من التواجد بتلك المنشآت وارتداء الكمامات وعدم تناول الشيشة والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأكد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على استقبال شكاوى المواطنين بخصوص المقاهي والكافتيريات التي تخالف تعليمات مجلس الوزراء على خطوط الشكاوى أو على صفحة الإدارة الرسمية واتخاذ إجراءات رادعة نحو المخالفين.

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