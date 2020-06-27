شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية على عدد من الكافيهات والمقاهي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة، صباح اليوم السبت، على عدد من الكافيهات والمقاهي للتأكد من تنفيذ الضوابط الاحترازية بها، وذلك في أول يوم عمل بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلال الجولة؛ وجه المحافظ رواد الكافيهات والمقاهي بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير اليدين وارتداء الكمامة في غير أوقات تناول المشروب أو الوجبة للحفاظ على سلامتهم.

وشدد المحافظ على أصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الالتزام التام بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، محذرا من أن أي مخالفة لضوابط فتح الكافيهات والمقاهي سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة.

محافظ الإسكندرية يتابع عودة النشاط لمطاعم ومقاهي الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتابع عودة النشاط لمطاعم ومقاهي الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتابع عودة النشاط لمطاعم ومقاهي الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتابع عودة النشاط لمطاعم ومقاهي الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتابع عودة النشاط لمطاعم ومقاهي الإسكندرية