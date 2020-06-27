شكرا لقرائتكم خبر عن ٢١ ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية استقبلت ٢١ ألفا و١١٠ طلباً، وتسديد ١٢ مليونا و١٧٣ ألفا و٦٨٤جنيهاً لخزينة الدولة لتقنين أوضاع المتصالحين على مخالفات البناء العشوائى بجميع أنحاء المحافظة، وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح باب التصالح على مخالفات البناء، وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة وذلك حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مشيراً إلى استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.

ويهيب المحافظ، بالمواطنين من أصحاب الشأن، بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.