شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ووكيل التموين يبحثان المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بوكيل وزارة التموين بالمحافظة محمد إسماعيل، للوقوف على المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية بالمحافظة، والتأكيد على توفر السلع التموينية وضبط الأسعار بالقرى والمراكز واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب في السلع التموينية والتأكد من سلامة المنتجات ومنع الاتجار بها في السوق السوداء.

وأكد محافظ أسيوط استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكل الأسواق والمحال التجارية وجميع المنشآت والجهات الحكومية وقطاعات الخدمات بجميع المراكز والأحياء، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والصحة والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء لضبط الأسعار والتأكد من سلامة اللحوم والأسماك والمواد الغذائية المعروضة بالمحال التجارية وعلى ضرورة توافر السلع بأنواعها المختلفة، خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يومياً وبحث احتياجات المواطنين بصفة مستمرة والتنسيق مع كل الشعب التجارية.

وأعلن محافظ أسيوط عن التنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ورؤساء المراكز والأحياء وفتح منافذ للسلع الغذائية الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة، تسهيلًا على المواطنين وتوفير السلع الضرورية لهم، مع تكثيف الحملات التموينية على المحال لضمان صلاحية وجودة السلع التموينية والمواد الغذائية المعروضة.