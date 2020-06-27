شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل مواد بترولية وفول صويا.. ميناء الإسكندرية يستقبل 98 ألف طن بضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، واستقبل 98 ألف طن بضائع استراتيجية، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 82 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية، بينها سفن بترول وبضائع عامة وحاويات.

وأضاف الغندور أن البضائع الواردة من الخارج بلغت نحو 98 ألف طن وتشمل فحمًا ومواد بترولية وفول صويا، فيما جرى تصدير 17 ألف طن بضائع.

وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن عدد الحاويات الصادرة يُقدر بـ 81 حاوية، والواردة 689 حاوية، منوها بأنه تم دخول وخروج 6 آلاف شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كل الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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