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وجه بتطبيق الاحترازات.. محافظ المنيا يتابع امتحانات العملي بمدارس التعليم الفني

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، لامتحانات العملي والمعامل بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت السبت بمحافظة المنيا.

وبحسب بيان، السبت، وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس .

كما شدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

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