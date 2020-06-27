شكرا لقرائتكم خبر عن وجه بتطبيق الاحترازات.. محافظ المنيا يتابع امتحانات العملي بمدارس التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، لامتحانات العملي والمعامل بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت السبت بمحافظة المنيا.
وبحسب بيان، السبت، وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.
كما شدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.
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