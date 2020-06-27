شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه مقدرى درجات الثانوية العامة بتصحيح المسودة والأخذ بالدرجة الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترول الثانوية العامة بمدرسة السنية، موجها مقدرى الدرجات بالدقة فى أعمال التصحيح والالتزام بالإجابات البديلة التى تم إقرارها فى نموذج الإجابة بعد التعديل، حيث تفقد لجان تقدير درجات الثانوية العامةللعام الدراسي 2020 بمقر السنية الثانوية بنات التابع الكنترول الحلمية قطاع القاهرة ج، يرافقه عبد الرحمن سيد رئيس لجنة الإدارة، وحسين الجندي رئيس كنترول الحلمية، وخالد نجاتي وكيل لجنة الإدارة

وشارك فى الجولة الدكتور خالد عبده مشرف عام تقدير درجات إمتحانات الشهادة الثانوية العامة ومدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية، حيث أطمئن على سير أعمال التقدير ودخول المصححين عبر بوابات التعقيم و إستلام الكمامات والقفاذات الطبية والفيس شيلد، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير بجميع قاعات التصحيح وإجراءات قياس درجة الحرارة للمصححين ، كما أطمئن سيادته على تجهيز القاعات بالاضاءة والتهوية الجيدة.

ووجه رئيس امتحانات الثانوية العامة الشكرللمعلمين وجميع العاملين على مجهوداتهم المبذولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية الراهنة، مشدد على الإلتزام بحفظ حقوق الطلاب في الدرجات كما نبه علي تصحيح المسودة وفي حالة وجود إجابتين للطالب يتم تصحيحهم والأخذ بالدرجة الأعلى لمصلحة الطالب والإلتزام بنموذج الإجابة في التصحيح، واستمع لأسئلة وآراء المصححين بصدر رحب وقام بالإجابة عليهم وتمنى لهم ولأبناءنا الطلاب التوفيق .

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