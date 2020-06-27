شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. نهاية عبدالرحيم المسمارى أخطر إرهابى ومنفذ عملية الواحات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت رحلة الإرهابى عبد الرحيم المسارى، بعد تنفيذ حكم الإعدام فى حقه، صباح اليوم، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والمنفذ لحادث الواحات الذى استشهد فيه 16 ضابطا وفردا من خيرة شباب الوطن.

وفى هذا الإنفو جراف نتعرف معا على أهم المعلومات عن نهاية الإرهابى عبد الرحيم المسمارى المنفذ لحادث الواحات البحرية بعد تنفيذ حكم إعدامه.

الانضمام إلى جماعة ردع الطغاة الإرهابية.

إحياء تنظيم الميليشيات المسلحة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابى في ليبيا.

ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية.

القتل العمد لـ 16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية بالواحات في 20 أكتوبر 2017

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شارك فى خطف واحتجاز نقيب شرطة محمد علاء الحايس

سرقة أسلحة وذخيرة قوات الشرطة بالواحات.

أحرز وآخرين 20 عبوة كبيرة الحجم من المفرقعات وعدد من القنابل اليدوية.

سقط فى قبضة الأمن فى 16 نوفمبر 2017.

17 نوفمبر 2019 الجنايات تقضى بالإعدام شنقا لـ"المسمارى"

27 يونيو تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم.