شكرا لقرائتكم خبر عن لايف ”الخليج 365”.. لحظة إزالة برج سكنى مخالف صدر له 12 قرارًا فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، بإزالة برج جرجا المخالف جنوبي سوهاج، اليوم السبت، وبدأت أعمال الإزالة من السطح، ومن المقرر أن تستمر أعمال الإزالة يدويًا حتى الطابق السابع، ليجري بعد ذلك استخدام الحفارات.

أكد أحد المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، لـ"الخليج 365 "، أن المبنى الصادر له قرار الإزالة، هناك شقين في مخالفته المخالة الأولى تعدى المبنى على حرم الطريق المملوك للهيئة العامة للطرق والكبارى والمخالفة الثانية تعدى المبنى على أملاك الدولة وأن قرار الإزالة له يتبع جهتين الأول هيئة الطرق والثانية الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا نظرا لمخالفة المبنى للقانون 119 قانون البناء الموحد وهو مبنى بدون ترخيص وأن الوحدة المحلية بجرجا أصدرت له 12 قرار إزالة، منذ بدء الإنشاء، لكن لم يتم التنفيذ لأى قرار حتى وصل المبنى في الشكل الموجود عليه حاليا.

وأشار المصدر، إلى أنه سوف يتم هدمه على مدار 45 يوما، والتي بدأت اليوم بإزالة الطوابق من الحادى عشر إلى السابع يدويا عن طريق عمال مقاول الهدم وعند الوصول للطابق السابع سوف تتم عملية الإزالة باستخدام المعدات وفى مقدمتها الشاكوش حتى يتم إزالة المبنى بالكامل وأنه تم التعاقد مع مقاول هدم يتولى ذلك كله بعدها يتم رفع الأنقاض ويتم تحميل المتعدي بكامل التكلفة الخاصة بالإزالة للمبنى ورفع الأنقاض من على الأرض وذلك بالمتر .

وجدير بالذكر أن هذا البرج هو برج سكني يقع بمدخل مدينة جرجا من الناحية الغربية علي الطريق السريع مصر أسوان ، يتكون من 11 طابقا، وتم إنشاؤه علي أملاك الدولة بالمخالفة للقانون، وقد صدر له أكثر من قرار إزالة من قبل ولكنها لم تنفذ ، وتم بناء هذا البرج علي أملاك الدولة وأملاك الري، وتم توصيل المرافق والكهرباء، علي مرآي ومسمع من العامة والخاصة .

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