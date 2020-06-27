شكرا لقرائتكم خبر عن بيان غريب لرئاسة وزراء إثيوبيا: البدء فى ملء سد النهضة خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تم الإعلان عن الاتفاق على عدم ملء سد النهضة الاثوبى إلا بعد التوصل إلى اتفاق، وتشكيل لجنة من الدول الثلاث لبحث النقاط الخلافية خلال أسبوعين، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد، بيانا غريبا اليوم السبت، قال فيه إنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا بملء سد النهضة فى غضون الأسبوعين المقبلين، حيث ستستمر أعمال البناء المتبقية.

وقال البيان: "من المقرر أن تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهضة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستستمر أعمال البناء المتبقية"، مضيفا أنه "في هذه الفترة، ستوافق الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض المسائل المعلقة".

وكان الاتحاد الأفريقي قد عقد أمس اجتماعا بشأن ملف سد انهضة بين مصر والسودان واثيوبيا فيما يتعلق بأول عملية تعبئة وأعمال سد النهضة.

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وعقد الاجتماع رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوسا بمشاركة رؤساء دول إثيوبيا والسودان ومصر وأعضاء المكتب، وأكد القادة أن النيل وملف سد النهضة قضيتان أفريقيتان يجب إعطاؤهما حلولاً أفريقية.

وأدلى رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا والسودان ببيان عن حالة المفاوضات وحدد الاجتماع اتجاهات بشأن المضي قدما، وبناء على ذلك ، اتفقت الدول الثلاث على اختتام المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين.

كما قرر الاجتماع إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الاتحاد الأفريقي نظر في الأمر. وقال البيان إنه كلف الاتحاد الأفريقي وأعضاء المكتب بتقديم الدعم الفني للمفاوضات وحث إثيوبيا والسودان ومصر على وقف التصعيد غير الضروري لوسائل الإعلام.