شكرا لقرائتكم خبر عن أول قداس بكنيسة القيامة فى الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الاسكندرية اليوم السبت ، انطلاق صلوات القداسات بكنائس الطائفة الكاثوليك، وسط إجراءات احترازية مشددة، بعد توقف دام 100 يوم بسبب القرارات التى اتخذتها الدولة بغلق دور العبادة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ولقد بدأت الطائفة الكاثوليك أولى قداستها من كنيسة القيامة بمنطقة محطة الرمل.

وتوافد على الكنيسة عدد من المصلين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة داخل الكنيسة، فيما استعدت الكنيسة لاستقبال المصلين بإجراءات التعقيم والتطهير وقيام أحد الخدام بالوقوف على باب الكنيسة لقياس درجة حرارة المصلين قبل دخولهم الى الكنيسة.

من جانبه قال القمص أنطونيوس غطاس ، وكيل البطريركية الكاثوليك بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية قبل استقبال المصلين حيث تم تطهير و تعقيم الكنيسة قبل كل قداس مع قياس درجة الحرارة للمصلين قبل الدخول و التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الدخول

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وحول عودة الصلاة داخل الكنائس قال الوكيل العام للبطريركية بالإسكندرية، أنه من الجيد عودة الصلاة و لكن يجب أن تكون بالنظام المتبع فى حدود 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة، وأن يتم الالتزام من المصلين وإدارة الكنيسة حفاظا على الصحة العامة و الوقاية من أنتشار الفيروس.

اما فيما يتعلق بالطائفة الأرثوذكس، فسوف يجتمع البابا تواضروس الثانى اليوم مع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس ليصدر قرارات تنظم فتح الكنائس ومن المرجح أن يتم فتح الكنائس بالمحافظات الأقل إصابة يفيروس كورونا.