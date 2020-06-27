شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. كيف تراقب التنمية المحلية عمل المقاهى بالضوابط الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التنمية المحلية توجيه المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم، وتطبيق قرار فتح المطاعم والمقاهى بطاقة 25 % فقط، والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة.

ووضعت الوزارة عددا من الضوابط والآليات لضمان تنفيذ قرارات الحكومة، ووجه المحافظين بضرورة تنفيذها بكل حزم، من بينها:

1- ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الطاولات.

2 - ترك مسافات 1 متر بين كل شخص وآخر بالطاولة.

3 - 6 أفراد حد أقصى لجلوس العائلات على طاولة واحدة

4 - تشغيل المصاعد - إن وجدت - بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

5- وضع لافتات عند مدخل المقهى بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

6 - توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدى فى مدخل المقهى.

7 - حظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح".

8 - حظر تقديم الشيشة بالمقاهى .

9 - استخدام مفارش للمناضد أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).

10 - فى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

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11 - الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام "قدر المستطاع".

12 - توفير معقمات ومناديل تعقيم على المناضد.

13 - وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

14 - تعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام مواد مطهرة معتمدة.

15 - تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

16 - وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المقهى.

17 - توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.

18 - التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارتى الصحة والبيئة.

19 - توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد تعقيم معتمدة، وارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

20 - عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية

21 -سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال مخالفة القرارات.























