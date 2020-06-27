إنفوجراف.. كيف تراقب التنمية المحلية عمل المقاهى بالضوابط الجديدة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التنمية المحلية توجيه المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم، وتطبيق قرار فتح المطاعم والمقاهى بطاقة 25 % فقط، والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة.
ووضعت الوزارة عددا من الضوابط والآليات لضمان تنفيذ قرارات الحكومة، ووجه المحافظين بضرورة تنفيذها بكل حزم، من بينها:
1- ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الطاولات.
2 - ترك مسافات 1 متر بين كل شخص وآخر بالطاولة.
3 - 6 أفراد حد أقصى لجلوس العائلات على طاولة واحدة
4 - تشغيل المصاعد - إن وجدت - بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.
5- وضع لافتات عند مدخل المقهى بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.
6 - توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدى فى مدخل المقهى.
7 - حظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح".
8 - حظر تقديم الشيشة بالمقاهى .
9 - استخدام مفارش للمناضد أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).
10 - فى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.
11 - الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام "قدر المستطاع".
12 - توفير معقمات ومناديل تعقيم على المناضد.
13 - وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.
14 - تعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام مواد مطهرة معتمدة.
15 - تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.
16 - وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المقهى.
17 - توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.
18 - التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارتى الصحة والبيئة.
19 - توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد تعقيم معتمدة، وارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.
20 - عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية
21 -سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال مخالفة القرارات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.