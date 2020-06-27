صور.. متعافون من كورونا يتبرعون بالبلازما فى الشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لمتعافيين من فيروس كورونا (كوفيد-19) يتبرعون بالبلازما في مدينة الزقازيق لحقنها في الحالات المصابة. وكانت مديرية الصحة بالشرقية، بدأت تطبيق نظام العلاج لمرضى فيروس كورونا، ببلازما متعافين بحسب تشخيص الحالة. Advertisements وعقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديرى الإدارات الصحية، ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، تناول الإجتماع الموقف الحالى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمحافظة، والإجراءات المتبعة لمواجهة الوضع الوبائى الحالي، ومناقشة الخدمات الطبية العلاجية التى تقدم للمصابين بمستشفيات العزل بالمحافظة، وتطبيق بروتوكول العلاج باستخدام بلازما الدم للمتعافين، حسب تشخيص الحالة، كما تم مناقشة خطة العمل بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية بالمحافظة، وصرف العلاج لهم، والتنسيق بين مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية، فى تفعيل قرارات نفقة الدولة، كما تم وضع آليات لتفعيل العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال المرحلة القادمة.

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