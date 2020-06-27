شكرا لقرائتكم خبر عن المتهمة بقتل طفلتيها أثناء تمثيل الجريمة: "خنقتهم بإيدى فى أوضة نومهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب رجال المباحث المتهمة بقتل طفلتيها بمنطقة شبرا الخيمة، لتمثيل جريمتها فى مسرح الجريمة، حيث اعترفت المتهمة بقتل طفلتيها فى غرفتهما أثناء نومهما قائلة"خنقتهم بايدى فى المكان ده".

وأدلت المتهمة بأقوالها فى قتل طفلتيها، باعترافات تفصيلية أمام نيابة ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض وبإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها ، حيث قالت أنها تزوجت من 10 سنوات وأنجبت منه بنتين أعمارهن 7و6 سنوات ، وكانت تعيش حياة هادئة مع زوجها، ولكن بمرور السنين بدأت معاملة زوجها لها تتغير، وكان يعتدى عليها بالضرب ويعاملها معاملة سيئة فقررت أن تقتل طفلتيها وتنتحر .

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وأضافت المتهمة 30 سنة في اعترافها، أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة جراء معاملة زوجها، فقررت أن تريح نفسها وترحم أطفالها من العذاب وتقتلهما ثم تنتحر وفى يوم الحادث انتظرت توجه زوجها للعمل ثم دخلت غرفة نومهما وخنقتهما أثناء نومهما .

وأضافت المتهمة أنها حاولت إنقاذهما من الموت، بعدما شعرت بجريمتها، ولكنهما كانتا فارقتا الحياة، مشيرة إلى أنها حاولت الانتحار، ولكنها فشلت.

وكشفت المتهمة، أنها صرخت واستغاثت بالجيران، الذين تجمعوا على صوتها وادعت لهما أن طفلتيها توفيتا نتيجة تسريب غاز في الشقة، وأنها توجهت إلى غرفتهما فوجدتهما جثة هامدة، حيث توجهت بهما إلى المستشفى، وادعت أنهما توفيا نتيجة تسريب الغاز.