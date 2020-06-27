شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شركات تبدأ توريد الكمامات القماش لطرحها على بطاقات التموين خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت العديد من الشركات والمصانع المنتجة للكمامات القماشية بطلبات إلى الهيئة العامة للشراء الموحد بهدف توريد الكمامات وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المعنية، ومن المقرر اختيار 8 شركات ممن تقدموا لتميز عروضهم ماليا وفنيا ثم توريد الكمامات إلى وزارة التموين لصرفها على بطاقات التموينية خلال أيام.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الجهود مع الجهات المعنية والهيئة العامة للشراء الموحد لتوفير كمامات القماش خاصة أن الوزارة تسعى لأن تتراوح سعر الكمامة على بطاقات التموين بين 9.5 جنيه و10 جنيهات، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين كما ان من المقرر أن تكون الأسعار أيضا أقل من ذلك ،وانه بمجرد تعاقد هيئة الشراء الموحد على الكمامات وتوفيرها لوزارة التموين سيتم الإعلان عن الأسعار المقررة.

ويبذل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حاليا جهودا كبيرا من أجل توفير كمامات القماش للمواطنين على بطاقات التموين بحيث تكون بأسعار اقل من الاسواق بجانب ايضا جهود الوزارة فى توفير كافة السلع الاستراتيجية ،كما ان طرح الكمامات على البطاقات اختيارى للمواطن وأن الهدف منه توفير كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المعنية.

وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد قال إنه يجرى التفاوض والدراسة الدقيقة في هذا الأمر مع كافة الجهات المختصة للوقوف على مدي إمكانية إتاحة الكمامات وفي حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كافة الاجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها في أسرع وقت ممكن.