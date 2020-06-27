لايف ”الخليج 365”.. قهاوى المحروسة فى الساعات الأولى من عودتها للعمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول ”الخليج 365” فى لايف إخبارى جديد من صالة التحرير مع تامر إسماعيل، متابعة لعودة فتح المقاهى والكافيتريات فى محافظات مصر، فى جولة مع مراسلينا بعدد من المحافظات. وانطلق العمال فى التجهيزات والغسيل والرش والتعقيم وتجهيز الطاولات بطاقة 25% من المقاهى والكافيهات، استعداداً لاستقبال المواطنين من جديد صباح اليوم، وذلك بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر.

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