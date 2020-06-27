شكرا لقرائتكم خبر عن 83 % من قراء الخليج 365 يؤيدون مطالب تحديد مواعيد ثابتة لإغلاق المحال ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد الأصوات المطالبة بتحديد مواعيد ثابتة لإغلاق المحال ليلا؟، أيد 83% من القراء مطالب تحديد مواعيد ثابتة لإغلاق المحال ليلا. بينما رفض 17% من القراء مطالب تحديد مواعيد ثابتة لإغلاق المحلات ليلا. Advertisements



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