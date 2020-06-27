شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: سعيد بوعى المصلين وفتح المساجد يزيد الوعى بالإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على عودة فتح المساجد وأداء أول صلاة بها بعد نحو 100 يوم من غلقها قائلاً:"سعيد بوعى المصلين وجهد العاملين بالأوقاف"، مؤكدًا أن فتح المساجد سيسهم في رفع الوعى العام بأهمية الإجراءات الوقائية"

وتابع وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم :"لا تطلبوا طاعة الله فى العبادة بمعصيته فى أذى الآخرين التزموا الإجراءات الوقائية يسلم لكم أمر دينكم ودنياكم"

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وقال جمعة، إنه مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى :" ولا تبخسوا الناس أشياءهم " ، فإننى وللإنصاف أحيي الهمة التي يعمل بها رجال الأوقاف استعدادا لفتح المساجد وأشهد أن هناك رجالا كثيرين منهم يعملون بقلوبهم قبل أيديهم ابتغاء مرضاة الله ، فرحين بعمارة بيوته سبحانه و تهيئتها للركع السجود، مضيفا:"هكذا أرى عملهم ، والله من وراء القصد ، وهو حسبنا وحسيبهم وكافينا وكافيهم ، ونسأله الرضا والقبول ، وألا يحرمنا بيوته وألا يرينا غلقها مرة أخرى"

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه في حال التزام المصلين بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، سيتم النظر في سرعة رفع تعليق صلاة الجمعة والجنائز، موجها خلال أداؤه خطبة الجمعة اليوم، من مسجد محمد على بالقلعة للمصلين قائلاً:"نوجه النصائح لكل مسلم لكل مؤمن لكل موحد يقصد، كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، وإن من الناس مفاتيح للشر فلا تكن منهم".

وتابع وزير الأوقاف:"كيف تكون مفتاحا للخير، إذا اتبعت الإجراءات الوقائية، وترتدى الكمامة ، تتوضأ في المنزل، وتحضر المصلى الشخصى ، وألا يذهب مريض للمسجد ، والبعد عن التزاحم، ونتجنب المصافحة والمعانقة فإن التزمت بذلك أعنتنا على استكمال مسيرة الفتح وسرعة رفع تعليق الجمعة والجنائز".