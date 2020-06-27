شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تباعد اجتماعى وحملة تعقيم.. كنيسة الأرمن تستعد لعودة القداس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملت كشافة كنيسة سانت تريز للأرمن وتسمى مجموعة ابو الهول بقيادة مسؤول المجموعة مينا ملاك ، بتعقيم الكنيسة وتجيزها وتحديد أماكن جلوس المؤمنين على المقاعد ، وتخطيط أرض الكنيسة للحفاظ على مسافات بين المؤمنين ، تساعدهم على التقدم من الهيكل لطقس التناول وذلك قبل ساعات من فتح الكنيسة لأول صلاة قداس مساء اليوم .

من جانبه، تقدم الانبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بالشكر لكشافة كنيسة سانت تريز ومجموعة أبو الهول ومسئوليها لمحبتهم وخدماتهم للكنيسة مضيفًا: أطلب من الله أن يُكَلّل أعمالهم بالنجاح والتوفيق.

وبالنسبة لمواعيد صلوات القداس في كنائس بطريركية الاسكندرية للأرمن الكاثوليك صباح يوم السبت 27 يونيو، الذي يصادف عيد اكتشاف ذخائر القديس كريكور (غريغوريوس) المنؤٰر ، شفيع الكنيسة الأرمنية على النحو التالي ، وحتى إشعارٍ آخر :

كاتدرائية سيدة البشارة - 36 شارع صبري ابو علم - كل يوم الساعة 8:00 صباحاً ما عدا يومي الجمعة والأحد .

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كنيسة سانت تريز - 23 شارع رشيد - كل يوم سبت الساعة 11 صباحاً و6.30 مساءً .

كاتدرائية الحبل بلا دنس بالاسكندرية سيعلن عن مواعيد القداديس لاحقاً .

واستكمل المطران: نطلُب من الجميع التقيد بالنظام حرصاً على سلانتهم وسلامة المجتمع والوطن من فيروس كورونا الفتّاك .

وتابه: ونسأل العذراء مريـم بشفاعةِ القديس كريكور ( غريغوريوس ) المنوِّر ، شفيع الأمراض الخبيثة ، أن تحفظ بلادنا وعائلاتنا من كل مرضٍ وسوء .

طالب المطران جميع المرضى وكبار السن الذين يرغبون المناولة ، الإتصال به والتنسيق معه لزيارتهم ومناولتهم جسد المسيح .