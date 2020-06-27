شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تمهل معارض السيارات بالمهندسين 48 ساعة لرفع السيارات من الشارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بأحياء العجوزة والدقى وشمال وجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حجم الإنجاز فى أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات ومتابعة استعدادات أجهزة المحافظة لمراقبة الشارع مع بدء سريان إجراءات تخفيف قرارات الدولة بشأن مواجهة مرض كورونا.

شملت الجولة تفقد المحافظ لمسار المطلع والمنزل المتوقعين لمحور ترعة الزمر من شارع جامعة الدول العربية، حيث شدد المحافظ على أصحاب المحال بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة بمحيط المحال وعدم إشغال الطريق وأمهل المحافظ أصحاب معارض السيارات 48 ساعة لرفع السيارات من أمام المعارض لمنع إشغال الطريق وتسهيل حركة المرور، موجهاً بتوقيع غرامة على مالك أحد محال العصائر الشهيرة لإنتشار القمامة بمحيطه والإضرار بالرصيف.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للمرور الدورى وفرض النظام ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فوراً، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة بقطع الأراضى الفارغة ومنع كافة صور الإشغال والتعدى على الطريق، مشدداً على المتابعة الدورية لأعمال التطوير الجارية وتوحيد العرض الخاص بالأرصفة وإزالة أى حواجز أو معوقات أمام الأبنية والعقارات والمنشأت أياً كانت.

وفى ذات السياق وجه المحافظ بتحسين حالة الرصف ومطالع ومنازل الكبارى والمحاور والشوارع الجانبية وإعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من أعمال المرافق، على أن لايتم إصدار أى تصاريح للحفر عقب إتمام أعمال الرصف حفاظاً على المال العام ، ورفع الإشغالات أعلى كوبرى مشاة شارع المطار وتحسين صورة المداخل الخاصة به وتنظيم عمل المحال والأكشاك بمحيطه.

وخلال الجولة وجه المحافظ مسئولى جهاز السرفيس ببحث إقامة موقف للسيارات أسفل محور 26 يوليو بالتقاطع مع شارع السودان، مؤكداً على ضرورة توفير أقصى مساحة ممكنة لضم كافة سيارات الميكروباص أمام وبمحيط موقف هيئة النقل العام لتسهيل الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان النهضة وشدد على ضرورة أن تظهر الأعمال بصورة حضارية مشرفة كونه أحد مداخل المحافظة والذى يحيط به العديد من المنشأت والمزارات الثقافية والتاريخية الهامة.

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رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤوساء أحياء الدقى وجنوب الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورئيس جهاز السرفيس بالجيزة .