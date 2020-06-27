شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية عن مستجدات جائحة فيروس كورونا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطوراتمرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)والدور المهم للأفراد والمجتمعات في احتواء انتشار الجائحة بعد اتجاه بلدان كثيرة لرفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية لحماية الأفراد والمجتمعات فى ظل رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية، والرد على أسئلة الإعلاميين.

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المتحدثون فى المؤتمر، أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي ود. أمجد الخولي، استشاري وبائيات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ.