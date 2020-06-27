ضبط المتهمين باقتحام شقة صيدلي في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطلين لقيامهما بالشروع في سرقة شقة صيدلي بحي الزمالك بمنطقة قصر النيل.

تبلغ للعقيد شريف فتحي، نائب مأمور قسم شرطة قصر النيل، من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالشروع في السرقة من داخل شقة كائنة بأحد العقارات بمنطقة الزمالك بدائرة القسم.

على الفور تم الانتقال بمعرفة الرائدين إسلام عز ومحمود وهدان، معاوني المباحث، لمحل البلاغ وبالفحص تم التقابل مع صيدلي، وزوجته مقيمان بمحل البلاغ وقررا بأنه حال تواجد الثانية بالشقة سكنها "محل البلاغ" فوجئت بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للشقة عبر الشرفة, وحال إستغاثتها تعدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية تحصل عليها من الشقة "دون إصابات"، وأثناء ذلك تصادف حضور الأول فقام المتهم بدفعه أرضاً، ولاذ بالفرار.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عمرو محسب، مفتش المباحث، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبتمشيط المنطقة محل الواقعة تمكن الرواد محمد عصام وأحمد علاء ومروان عثمان، ضباط مباحث القسم، من ضبط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة حال اختبائه بداخل "منور" العقار محل البلاغ وبمواجهته اعترف بشروعه فى سرقة مسكن المجني عليهما بالاشتراك مع صديقه عامل مقيم بذات العنوان له معلومات جنائية وأقر بإقتصار دوره على تأمين الأخير أثناء إرتكابه الواقعة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثانى تمكن الرائدان روني رأفت وأحمد زينهم، ضباط مباحث تأمين الزمالك، من ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بأنه نظراً لسابقة تردده على أحد أقاربه والسابق عمله كحارس للعقار محل سكن المجنى عليهما، وعلمه بعدم تواجدهما بالشقة محل سكنهما "لتوجههما لعملهما " فخطط لسرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه حيث توجها للعقار محل البلاغ، وقاما بالصعود لسطح العقار وتمكن من التسلل للشقة الكائنة بالطابق الأخير بالعقار عبر الشرفة، إلا أنه لم يتمكن من سرقة شىء لإستشعار المبلغة به وهروبه على النحو المشار إليه، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم الثانى.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، إلى النيابة العامة.