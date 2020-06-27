محامي سما المصري: سنستأنف على حكم حبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده موكلته من المحكمة الاقتصادية.

وأضاف "ناجي" في تصريحات لمصراوي، أنه سيبدأ إجراءات الاستئناف عقب الاطلاع على حيثيات الحكم في القضية.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور.

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كما قررت المحكمة وضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.