محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس" كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا". و أسفرت جهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل 2544 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط 2544 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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