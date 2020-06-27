أمن القاهرة: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة النزهة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما". وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بطارية سيارة مجهولة المصدر، "بنسة - 2مفتاح بيبه"). Advertisements وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاريات من داخل السيارات باستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما. واعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتي سرقة وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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