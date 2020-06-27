الداخلية: ضبط 3982 مخالف لقرار حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كثفت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية. وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وتم ضبط 3982 شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين، وضبط 2424 مركبة مخالفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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