ضبط ربة منزل وزوجها اشتركا مع آخرين في النصب على المواطنين بدمياط بزعم التسويق الشبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على ربة منزل وزوجها بدمياط لقيامهما بالاشتراك مع آخرين في أعمال النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بدمياط.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغا من 33 شخص يقيمون بمحافظات (دمياط، الدقهلية، الغربية) بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها بإحدى الشركات "تسويق شبكي".

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وآخرين "جارى العمل على تحديدهم وضبطهم"، بالنصب والاحتيال على المُبلغين وغيرهم والاستيلاء على مبلغ مالي (11000- أحد عشر ألف جنيه) لكل مشترك بإجمالي (561000- خمسمائة واحد وستون ألف جنيه) تحت زعم استثمارها لهم من خلال شركة للتسويق الشبكي، وإيهامهم بعمل خصومات لهم على المنتجات التي يتم شراؤها عن طريق شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى رسوم أخرى خاصة بإقامة الفعاليات والمؤتمرات، وكذا ربح مبلغ 45 دولار أمريكي عن طريق كل مُشترك يتم إيهامه للاشتراك بالشركة من خلال المُبلغين، وعدم التزامهم بذلك أو رد المبالغ المالية المستولى عليها، وقيامهما بالاشتراك مع آخرين بتكوين فريق يعمل تحت مظلة الشركة وقيامهم بإتباع أساليب احتيالية للنصب على ضحاياهم، وذلك طمعاً فى الثراء السريع من وراء تلك العمليات، مما رسخ الفكرة لدى المُبلغين أن تلك العمليات سوف تدر عليهم أرباحاً طائلة في حالة استقدام المزيد من الضحايا للاشتراك فى نشاط الشركة، وكذا إعداد عدة لقاءات وفعاليات لمقابلة ضحاياهم من المجني عليهم بالأماكن العامة بمدينة دمياط لإقناعهم بالاشتراك بالشركة وطبيعة عملها وتحصيل مبالغ مالية من الشاكين كاشتراكات ومصاريف إدارية.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، وبحوزتهما (2 جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"- هاتفي محمول- مجموعة من لوحات دعاية للمتهمين وآخرين- مجموعة من لوحات ورقية مدون بها شرح برنامج الشركة باللغة الإنجليزية والمستخدمة فى عقد الاجتماعات - كراسة تعريفية مدون بها شرح برنامج الشركة).

وبفحص أجهزة الحاسب الآلى وهواتف المحمول تبين إحتوائها على العديد من الصور الخاصة بالمتهمين فى عدة لقاءات وفاعليات بعدة فنادق وأندية بمحافظات مختلفة، يظهر بها شعار شركة التسويق الشبكي، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توضح كيفية قيام المتهمين بشرح نشاطهم ووسائل الربح والعائد المادي الذي سوف يعود عليهم، وكذا مقاطع فيديو أخرى لبعض الندوات بإحدى القرى السياحية لتدريب الكوادر من الأشخاص المنضمين لنشاط الشركة وشرح كيفية استقطاب أعضاء جدد.

بمواجهتهما أقرا بامتلاكهما للمضبوطات وأنهما يعملان بذلك المجال منذ عامَين، وذلك عن طريق تنظيم وعقد المؤتمرات وتحصيل مبالغ مالية منهم وتدريب كوادر منهم على كيفية استقطاب ضحايا جدد لهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.