ضبط 5 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية بقيمة 491 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – سوائل ومساحيق صباغة – ملابس جاهزة – قطع فوط صحية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (491 ألف جنيه).

وفى مجال الأمن العام: ضبط 17 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم ارتداء كمامة ، انتهاء فترة التصريح ، مخالفات مرورية ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي، انتحال صفة).

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في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 587 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 1 قضية بمضبوطات وزنت (100 جرام لمخدر الحشيش) بقصد الاتجار، وتنفيذ 146حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.