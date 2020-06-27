أخبار مصر | بعد رفع تعليق الصلاة بالمساجد.. إقامة صلاة الظهر (فيديو

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رفع تعليق الصلاة بالمساجد.. إقامة صلاة الظهر (فيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مساجد جمهورية مصر العربية إقامة صلاة الظهر عقب رفع تعليق الصلاة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ورصدت عدسة "الخليج 365"، شعائر صلاة الظهر بمسجد الخزان بمدينة نصر، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وحرص المصلون علي التباعد الإجتماعي بينهم أثناء الصلاة، بالإضافة إلي إصطحاب كل منهم علي السجادة الخاصه بهم وإرتداء الكمامات.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عدة ضوابط للمصلين أهمها فتح المساجد دون الزاويا أو المصليات، ارتداء المصلين الكمامات داخل المسجد، اصطحاب المصلين المصليات معهم، اهتمام المصلين بالتعقيم والتطهير المستمر، وضع علامات للتباعد بين المصليين والالتزام بها، عدم فتح دورات المياه أو الحمامات أو الأضرحة، وعدم تشغيل أى كولديرات أو ترك مبردات مياه داخل المسجد.

كما تضمنت الضوابط عدم دخول الجنائز وعقد القران ودور المناسبات، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات، استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الأذان فقط، إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرة، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

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هذا وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.

ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.

أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.

وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.