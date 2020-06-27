أخبار مصر | لحين اشعار آخر.. "الأطباء" تؤجل مؤتمرها الصحفي لأسباب تقنية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لحين اشعار آخر.. "الأطباء" تؤجل مؤتمرها الصحفي لأسباب تقنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تأجيل المؤتمر الصحفي والذي كان مقرر عقده ظهر اليوم السبت، لأسباب تقنية لحين إشعار آخر.

وكانت سوف تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم السبت، بتقنية اللايف (عن بعد)، وذلك لعرض رؤية النقابة حول عدة بنود، منها: تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء، أزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

ورفض مجلس نقابة أطباء مصر ما صرح به رئيس الوزراء بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سببًا في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلًا الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

وأكد أن أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءًا من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع ولم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية الامر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الاطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع سيادتكم وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن.

وأشار إلى أن من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضي ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء وتُعد تحريض إضافي للمواطنين ضد الأطباء بدلًا من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء.

وطالب رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعًا لحالة الفتنة، مؤكدا أن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم ويشد من ازرهم ومن ازر ذويهم.

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