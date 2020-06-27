أخبار مصر | وزارة الرياضة تدعو للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية

دعا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشباب المصري للتسجيل للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل".

ويتم تنظيم المبادة من خلال الوزارة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وعبر الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ يوليو ٢٠٢٠.

وتأتي مهمة المشاورات في إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم والبرامج التي تسهم في تنميتهم، وتطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقًا لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جمع آراء الشباب العربي وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب في ظل التحول والتطورات والتحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.

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تهدف المشاورات الشبابية العربية إلى تعزيز التعاون بين الشباب العربي والمؤسسات الحكومية وجامعة الدول العربية، ووضع خطة مقترحة للبرامج والأنشطة الشبابية في شتى المجالات، وتبادل الأفكار والخبرات وتشبيك أفكار الشباب حول مستقبل البرامج الشبابية عربيًا في ظل جائحة كورونا وما بعدها، بالإضافة لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة والايجابية.

كما تهدف المشاورات إلى تعزيز مفهوم إشراك الشباب في صياغة وتصميم البرامج التي تستهدفهم، والاستثمار في أفكار الشباب ومعرفة متطلبات الشباب العربي من برامج في الوقت الراهن وفي المستقبل وتحديد الضروري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، علاوة على تحفيز العمل للوصول إلى تحقيق أثار إيجابية على الشباب في المستوى العربي في ظل جائحة كورونا وما بعد الجائحة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف تنمية الشباب العربي، يتم توثيقها كدليل لبرامج الشباب لثلاثة أعوام قادمة.