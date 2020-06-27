أخبار مصر | من بينهم 10 من ذوي الهمم.. تعيين 1040 شابا في الشرقية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر من بينهم 10 من ذوي الهمم.. تعيين 1040 شابا في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، بتعيين عدد من شباب الخريجين، بإحدى شركات القطاع الخاص.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين 1040 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي الهمم من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بالمنشآت بنطاق المحافظة ، فضلا عن توفير 56 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك بإنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، أشار فيه مدحت الغمراوى مدير المديرية، إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم بتسجيل 1645 عاملاً، وصرف رعاية اجتماعية لـ 24 مولوداً، و5 منح زواج ، فضلا عن منحتين وفاة بإجمالي 68 ألف جنيه، فضلا عن 10 آلاف جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية .

وأضاف أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 386 منشأة أسفر عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية ، ومنح الشركات المخالفة 5 أيام مهلة قانونية ، و3 حوادث جسام، وحالة وفاة واحدة نتيجة حادث طريق من خلال مفتشيها.

القوى العاملة: التفتيش علي 11703 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

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وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 11 ألفا و703 مصانع وشركات خلال الفترة من 30 مارس الماضي حتى 25 يونيو الجاري خلال الفترة من على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة اتخاذ أقصي درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 977 منشأة، والشرقية 961 ، والقاهرة 807 منشآت ، والبحيرة 772 منشأة ، ودمياط 740 ، والجيزة 686 ، والإسكندرية 565، والمنيا 564 ، وكفر الشيخ 520 ، والقليوبية 512 ، والغربية 491 ، وأسيوط 459 ، والدقهلية 431 ، وجنوب سيناء 391 ، وبورسعيد 326 ، وقنا 295 ، والوادي الجديد 293 ، والمنوفية 290 .

وجاءت في الترتيب التاسع عشر علي مستوى المحافظات محافظة الأقصر ، حيث تم التفتيش علي 270 منشأة ، وأسوان 240 ، ومرسي مطروح 239 ، والفيوم 233 ، والإسماعيلية 224 ، وبني سويف 185 منشأة والبحر الأحمر 146 ، والسويس 86 منشأة .

كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة ، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض في ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.

وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

كما تابع وزير القوي العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.