أخبار مصر | "مش هنسلم ولا هنبوس".. 12 نصيحة ذهبية قبل النزول للشارع

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "مش هنسلم ولا هنبوس".. 12 نصيحة ذهبية قبل النزول للشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عددًا من النصائح والقواعد للتعايش مع فيروس كورونا، تزامنًا مع بدء سريان قرار مجلس الوزراء، بشأن رفع حظر التجول اعتبارًا من اليوم السبت، وعودة الحياة لطبيعتها في طثير من قطاعات الدولة.

وفيما يلي النصائح التي استعرضها "شعبان"، في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك":

1- عدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وقال جمال شعبان: "يعني اعتبر نفسك لسه محظور نزولك من البيت نهائيًا إلا للضرورة، خصوصًا مرضى السكر والضغط والقلب والسمنة والأمراض المزمنة".

2- في حالة نزولك للضرورة، يجب ارتداء الماسك، والاحتفاظ بزجاجة كحول في يديك.

3- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، قبل الخروج من المنزل، ثم تعقيمهما جيدًا بالكحول.