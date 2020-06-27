أخبار مصر | ننشر التأخيرات المتوقعة بقطارات السكك الحديدية اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر التأخيرات المتوقعة بقطارات السكك الحديدية اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة صباح اليوم السبت، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة - السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة - أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

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رابعًا: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وفي سياق آخر، وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة تعديل جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بايقاف وسائل النقل الجماعي بدءا من يوم السبت المقبل في الفترة من الساعة 24 ( منتصف الليل ) وحتى الساعة 4 صباحًا.

وأكدت وزارة النقل، أنه تم إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير النقل وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو.

وفي سياق آخر قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه حضر لمتابعة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تتم لحماية المواطنين، بداية من التأكد من ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءت الاحترازية اللازمة في تلك الحالات، مشيرا إلى أنه عندما حضر لم يكن يتخيل الوعي والالتزام الذي لمسه من الجماهير المتواجدة في محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وأضاف وزير النقل إن 100% من المواطنين المتواجدين في محطات المترو والقطارات يرتدون الكمامة، وهذا دليل على الوعي الكبير من الشعب المصري بأهمية إجراءات الوقاية ومدى خطورة انتشار الفيروس، موضحا أن من لا يرتدي كمامة، يتم توجيهه إلى شباك التذاكر للحصول على كمامة وارتدائها خلال استقلاله المترو.

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قد أجرى جولة ميدانية في عدد من محطات المترو السكة الحديد، لمتابعة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.