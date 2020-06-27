مصر | ضبط متهمين بسرقة مواطن في حي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين بسرقة مواطن في حي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبطت قوات الأمن بالقاهرة، عاطلين لقيامهما بالشروع فى سرقة مسكن أحد المواطنين بحي الزمالك.
تبلغ لقسم شرطة قصر النيل من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالشروع فى السرقة من داخل شقة كائنة بأحد العقارات بمنطقة الزمالك بدائرة القسم.
وتم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تم التقابل مع (صيدلى، وزوجته - مقيمان بمحل البلاغ)، وقررا بأنه حال تواجد الثانية بالشقة سكنها "محل البلاغ" فوجئت بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للشقة عبر الشرفة، وحال إستغاثتها تعدى عليها بالضرب بإستخدام عصا خشبية تحصل عليها من الشقة "دون إصابات"، وأثناء ذلك تصادف حضور الأول فقام المتهم بدفعه أرضًا، ولاذ بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبط (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) حال إختبائه بداخل "منور" العقار محل البلاغ، وبمواجهته إعترف بشروعه فى سرقة مسكن المجنى عليهما بالإشتراك مع صديقه (عامل - مقيم بذات العنوان – له معلومات جنائية)، وأقر بإقتصار دوره على تأمين الأخير أثناء إرتكابه الواقعة.
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثانى أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بأنه نظرًا لسابقة تردده على أحد أقاربه والسابق عمله كحارس للعقار محل سكن المجنى عليهما، وعلمه بعدم تواجدهما بالشقة محل سكنهما "لتوجههما لعملهما " فخطط لسرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه حيث توجها للعقار محل البلاغ، وقاما بالصعود لسطح العقار وتمكن من التسلل للشقة الكائنة بالطابق الأخير بالعقار عبر الشرفة، إلا أنه لم يتمكن من سرقة شىء لإستشعار المبلغة به وهروبه على النحو المشار إليه.
باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم الثانى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
انتظام حركة السيارات بالمحاور والكباري في القاهرة والجيزة
انتظاما في حركة المرور تشهده شوارع وكباري ميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، وسط تواجد أمني.
وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.
وانتظمت حركة المرور أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وجميع قطاعات الطريق الدائري.
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.
وشهدت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات انتظاما، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
وفي سياق آخر، تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.
وأكد مدير الإدارة على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.
وشدد مدير الإدارة على القوات بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، في وقت الحظر المقرر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا "كوفيد 19".
ونبه مدير المرور، على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.