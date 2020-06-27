مصر | ضبط متهمين بسرقة مواطن في حي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين بسرقة مواطن في حي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت قوات الأمن بالقاهرة، عاطلين لقيامهما بالشروع فى سرقة مسكن أحد المواطنين بحي الزمالك.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالشروع فى السرقة من داخل شقة كائنة بأحد العقارات بمنطقة الزمالك بدائرة القسم.

وتم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تم التقابل مع (صيدلى، وزوجته - مقيمان بمحل البلاغ)، وقررا بأنه حال تواجد الثانية بالشقة سكنها "محل البلاغ" فوجئت بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للشقة عبر الشرفة، وحال إستغاثتها تعدى عليها بالضرب بإستخدام عصا خشبية تحصل عليها من الشقة "دون إصابات"، وأثناء ذلك تصادف حضور الأول فقام المتهم بدفعه أرضًا، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبط (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) حال إختبائه بداخل "منور" العقار محل البلاغ، وبمواجهته إعترف بشروعه فى سرقة مسكن المجنى عليهما بالإشتراك مع صديقه (عامل - مقيم بذات العنوان – له معلومات جنائية)، وأقر بإقتصار دوره على تأمين الأخير أثناء إرتكابه الواقعة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثانى أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بأنه نظرًا لسابقة تردده على أحد أقاربه والسابق عمله كحارس للعقار محل سكن المجنى عليهما، وعلمه بعدم تواجدهما بالشقة محل سكنهما "لتوجههما لعملهما " فخطط لسرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه حيث توجها للعقار محل البلاغ، وقاما بالصعود لسطح العقار وتمكن من التسلل للشقة الكائنة بالطابق الأخير بالعقار عبر الشرفة، إلا أنه لم يتمكن من سرقة شىء لإستشعار المبلغة به وهروبه على النحو المشار إليه.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم الثانى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.