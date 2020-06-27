مصر | ضبط 4 متهمين بتهمة خطف تاجر لخلافات مالية بينهم بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 متهمين بتهمة خطف تاجر لخلافات مالية بينهم بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقى رجال الأمن بمديرية أمن الدقهلية، القبض على 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وبرفقتهم أحد الأشخاص قاموا باختطاف تاجر لخلافات مالية بينهم.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تواجد (4 أشخاص) بقرية ميت محسن بدائرة مركز شرطة ميت غمر يستقلون سيارة ملاكى بحثًا عن شقة للإقامة بها وتظهر عليهم علامات الشك والريبة.
على الفور استهدفتهم قوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة وتبين أنهم (أربعة أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية "ولثلاثة منهم معلومات مسجلة") وبتفتيش السيارة التى يستقلونها "ملك أحدهم" عُثر بحقيبتها على أحد الأشخاص (تاجر، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز ديرب نجم) والمُبلغ بغيابه بمركز شرطة ديرب نجم بتاريخ 22 الجارى، مُكبل اليدين ومصاب بكدمات وسحجات بالوجه وفى حالة إغماء وفقدان للوعى.
وبمواجهتهم أقروا بسابقة قيام المجنى عليه بإقراض متهمان منهم مبالغ مالية "بالربا" وتوقيعهما على إيصالات أمانة وعقدهما العزم على سرقة تلك الإيصالات منه وفى سبيل تنفيذ مخططهما إتفقا مع باقى المتهمين على إستدراجه والإستيلاء منه على تلك الإيصالات عقب إيهامه بإعتزامهما سداد المبالغ المالية المستحقة عليهما وعقب وصوله قاموا بدس أقراص منومه له بعلبة عصير وعقب فقده الوعى قاموا بتكبيله ووضعه داخل حقيبة السيارة وتوجهوا به إلى القرية المُشار إليها بحثًا عن مكان للمبيت به وإخفائه، كما عُثر بداخل السيارة على (هاتفى المجنى عليه - عدد 3 دفاتر إيصالات أمانة على بياض "مزيلة بتوقيع أحد المتهمين وزوجته لصالح المجنى عليه").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
انتظام حركة السيارات بالمحاور والكباري في القاهرة والجيزة
انتظاما في حركة المرور تشهده شوارع وكباري ميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، وسط تواجد أمني.
وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.
وانتظمت حركة المرور أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وجميع قطاعات الطريق الدائري.
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.
وشهدت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات انتظاما، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
وفي سياق آخر، تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.
وأكد مدير الإدارة على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.
وشدد مدير الإدارة على القوات بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، في وقت الحظر المقرر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا "كوفيد 19".
ونبه مدير المرور، على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.