مصر | ضبط 4 متهمين بتهمة خطف تاجر لخلافات مالية بينهم بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 متهمين بتهمة خطف تاجر لخلافات مالية بينهم بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال الأمن بمديرية أمن الدقهلية، القبض على 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وبرفقتهم أحد الأشخاص قاموا باختطاف تاجر لخلافات مالية بينهم.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تواجد (4 أشخاص) بقرية ميت محسن بدائرة مركز شرطة ميت غمر يستقلون سيارة ملاكى بحثًا عن شقة للإقامة بها وتظهر عليهم علامات الشك والريبة.

على الفور استهدفتهم قوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة وتبين أنهم (أربعة أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية "ولثلاثة منهم معلومات مسجلة") وبتفتيش السيارة التى يستقلونها "ملك أحدهم" عُثر بحقيبتها على أحد الأشخاص (تاجر، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز ديرب نجم) والمُبلغ بغيابه بمركز شرطة ديرب نجم بتاريخ 22 الجارى، مُكبل اليدين ومصاب بكدمات وسحجات بالوجه وفى حالة إغماء وفقدان للوعى.

وبمواجهتهم أقروا بسابقة قيام المجنى عليه بإقراض متهمان منهم مبالغ مالية "بالربا" وتوقيعهما على إيصالات أمانة وعقدهما العزم على سرقة تلك الإيصالات منه وفى سبيل تنفيذ مخططهما إتفقا مع باقى المتهمين على إستدراجه والإستيلاء منه على تلك الإيصالات عقب إيهامه بإعتزامهما سداد المبالغ المالية المستحقة عليهما وعقب وصوله قاموا بدس أقراص منومه له بعلبة عصير وعقب فقده الوعى قاموا بتكبيله ووضعه داخل حقيبة السيارة وتوجهوا به إلى القرية المُشار إليها بحثًا عن مكان للمبيت به وإخفائه، كما عُثر بداخل السيارة على (هاتفى المجنى عليه - عدد 3 دفاتر إيصالات أمانة على بياض "مزيلة بتوقيع أحد المتهمين وزوجته لصالح المجنى عليه").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.