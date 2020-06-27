مصر | "الداخلية" تطلق المرحلة الـ13 من مبادرة "كلنا واحد" (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تطلق المرحلة الـ13 من مبادرة "كلنا واحد" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت منذ قليل وزارة الداخلية المرحلة الثالثة عشر من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على في كافة أنحاء الجمهورية، حيث كانت بداية إطلاق المبادرة من منطقة السيدة زينب حيث توافد العديد من المواطنين بمختلف الأطياف لشراء جميع المستلزمات الغذائية وأيضا تم توفير المستلزمات الطبية بأسعار مخفضة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وتأتي تلك المبادرة إيمانا من وزارة الداخلية بدورها الإنساني بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير كافة المنتجات بأسعار مخفضة.

وتستعد وزارة الداخلية لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مبادرة " كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بداية من اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم 10 يوليو القادم، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 360 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها.

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ويتم توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

ومن جانبها، تشارك منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.