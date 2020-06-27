مصر | حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حظر سير سيارات النقل من 6 صباحًا وحتى 12 ليلًا على الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتطبيق قرار حظر السير على سيارات النقل على الطريق الدائري من الساعة ٦ صباحا حتى الساعة ١٢ منتصف الليل تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بالتأكيد على المتابعة المستمرة لقرار الحظر.

وقامت الادارة العامة للمرور برسائة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال على الطرق.

كما تم شن حملات مرورية على الطريق الدائري الإقليمي مثل حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة ويتم شن حملات على السيارات، للتأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات كما تتواجد القوات والأقوال الأمنية على الطرق السريعة على مدار 24 ساعه وتهيب الإدارة العامه للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارعي سويلم والاسلام بالاتجاهين لمده 3 أيام من الساعة 12 صباحا وحتي الـ 5 صباحا، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو انفاق الخط الرابع.

وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة، والشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

ونوهت الإدارة أنه سيتم اجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والاسلام بالاتجاهين ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الاعمال ولمده ثلاثة أيام من اليوم الجمعة حتي يوم الاحد المقبل وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالأشراف والمتابعة الميدانية للأعمال وسرعه رد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المروريه