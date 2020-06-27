شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يوجه بدفع العمل بمشروعات «أخميم الجديدة» و«بني سويف الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار استكمال تنفيذ أعمال الطرق بمشروع عمارات «الإسكان الاجتماعي» بمنطقة الـ55 فداناً بمدينة أخميم الجديدة، وتنفيذ أعمال المرافق لأراضى الإسكان المتميز بالحي السابع بمدينة بني سويف الجديدة.

وأشار، في بيان، إلى أنه كلف مسئولى جهازى المدينتين بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة في التنفيذ لتسليم الوحدات والأراضي للفائزين بها بالمواصفات المطلوبة.

من جانبه، أوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه تم الانتهاء من ٧٠٪ من طبقة الأساس بطرق مشروع عمارات «الإسكان الاجتماعي» بمنطقة الـ55 فداناً بمدينة أخميم الجديدة، وأن معدلات العمل تسير بصورة جيدة بالتزامن مع قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء بالمنطقة.

وأضاف أن مشروع الطرق يتضمن تنفيذ (طبقة الأساس- طبقة رابطة أسفلتية – بردورات- إنترلوك)، وأنه تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة ودفع العمل للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي سياق متصل، قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) للحي السابع بمنطقة الامتداد الجنوبي بالمدينة ( أراضي إسكان متميز ) والمسند تنفيذها لإحدى شركات المقاولات.

وأكد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن هناك متابعة مستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال، وكذا تأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بموقع المشروع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية جميع العاملين بالمواقع المختلفة.

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